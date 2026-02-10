Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Verdächtiger Fund auf Feldweg an der Enz - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Montagmorgen (09.02.2026) stießen gegen 10:00 Uhr zwei Hunde auf einem Feldweg nahe des Mühlwegs in Bietigheim-Bissingen, zwischen der Langwiesenbrücke und der Wörthbrücke, auf ein Fleischstück und nahmen dieses kurzzeitig auf. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Hundehalterin stellte sich heraus, dass es sich vermutlich um eine tierische Zunge handelte, die mit einer Schnur zusammengebunden und mit Nadeln zusammengesteckt war. Trotz des Kontakts mit dem Fundstück blieben die Tiere nach aktuellem Stand unverletzt. Aufgrund des frischen Zustands des Objekts ist von einer nur kurzen Liegezeit am Fundort auszugehen. Da die Hintergründe des Fundes derzeit noch unklar sind, hat der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de zu melden.

