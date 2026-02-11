PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: drei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von 38.000 Euro nach Unfall

Ludwigsburg (ots)

Drei leicht verletzte Personen und einen Sachschaden in Höhe von etwa 38.000 Euro forderte ein Unfall am Dienstag (10.02.2026) kurz nach 13.00 Uhr zwischen Oberjesingen und Kuppingen. Eine 18 Jahre alte VW-Lenkerin wollte aus Richtung Kuppingen kommend nach links auf die Bundesstraße 296 in Richtung Oberjesingen abbiegen. Vermutlich übersah sie hierbei einen 80 Jahre alten Audi-Lenker, der eine 78-jährige Beifahrerin an Bord hatte und auf der B 296 von Oberjesingen kommend unterwegs war. In der Folge stießen beide Fahrzeuge zusammen. Die leicht verletzte 18-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, während die Frau und der Mann aus dem Audi lediglich vor Ort behandelt werden mussten. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Strecke im Bereich der Unfallstalle musste während der Unfallaufnahme und der sich anschließenden Abschleppmaßnahmen sowie Reinigungsarbeiten bis gegen 14.45 Uhr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

