Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht infolge Rotlichtfahrt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (10.02.2026) kam es gegen 18:00 Uhr an der Kreuzung der Landesstraße 1140 auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Süd zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der aus Richtung Ludwigsburg kam und laut Zeugenaussagen in einem dunklen VW unterwegs war, passierte die Kreuzung geradeaus in Richtung Möglingen, obwohl die Ampel für ihn mutmaßlich bereits Rotlicht zeigte. Nahezu zeitgleich wollte eine 64-jährige Audi-Fahrerin bei Grün von der L 1140 nach links in die Westrandstraße abbiegen. In der Folge musste die Frau eine Gefahrenbremsung einleiten, um eine Kollision mit dem dunklen VW zu verhindern. Ein hinter ihr fahrender 81-jähriger Porsche-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Audi auf. Der unbekannte PKW-Lenker setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Möglingen fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern, bei dem ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstand. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg bittet Zeugen, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

