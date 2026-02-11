Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Poppenweiler: Zeugen nach Unfallflucht in der Mitländerstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (09.02.2026) gegen 12:30 Uhr beobachtete eine Anwohnerin in der Mitländerstraße in Poppenweiler eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter, laut der Zeugin lebensälterer Fahrzeuglenker touchierte beim Rückwärtsausparken aus dem Lehmgrubenweg mit dem Heck seines Wagens einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf. Ungeachtet des entstandenen Sachschadens von rund 4.000 Euro, setzte der PKW-Lenker seine Fahrt fort, ohne den Vorfall zu melden. Bei dem beteiligten Fahrzeug könnte es sich um einen grauen oder schwarzen Skoda Fabia handeln. Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

