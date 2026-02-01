Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Verkehrsunfall mit Sachschaden und Flucht

Lippe (ots)

(mr) Am Freitag, 30.01.2026, gegen 14:30 Uhr kam es in Bad Salzuflen - Ortsteil Wüsten zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und Flucht. Eine 38 - jährige Unfallbeteiligte aus Bad Salzuflen befuhr mit ihrem Fahrzeug, einem blauen Toyota Corolla die Kirchheider Straße aus Richtung Hollenstein kommend in Fahrtrichtung Kirchheide, als ihr ein Linienbus entgegengekommen sei. Nach bisherigen Ermittlungen könnte der Bus zu weit auf ihrer Fahrspur unterwegs gewesen sein, so dass sie habe ausweichen müssen und von der Fahrbahn abgekommen sei. Im weiteren Verlauf kollidierte sie mit einem Leitpfosten, blieb aber bei dem Unfall unverletzt. Der vermeintliche Bus setzte seine Fahrt fort. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell