Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Winterliche Straßenverhältnisse führen zu zahlreichen Verkehrsunfällen.

Lippe (ots)

Zwischen Montagmorgen und Freitagvormittag (26.-30.01.2026) führten glatte Straßen zu einer deutlich erhöhten Unfallzahl im Kreis Lippe. Die lippische Polizei verzeichnete insgesamt 281 Verkehrsunfälle im Kreisgebiet. Bei 12 Unfällen wurden 15 Personen leicht verletzt. Hinzu kamen 27 Verkehrsunfallfluchten. Etwa 20 Gefahrenstellen wurden gemeldet, darunter auch liegengebliebene LKWs. Die Witterungsverhältnisse führten zu einer arbeitsintensiven Woche für die Polizei.

Die Kreispolizeibehörde Lippe warnt: Passen Sie Ihre Fahrweise unbedingt den Wetterbedingungen an. Halten Sie ausreichend Abstand zum Fahrzeug vor Ihnen und fahren Sie besonders vorsichtig. Nur angepasste Geschwindigkeit und vorausschauendes Fahren können weitere Unfälle verhindern.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

