POL-LIP: Detmold. Unfallflucht auf Supermarktparkplatz.
Lippe (ots)
Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwochmorgen (28.01.2026) gegen 09:40 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Klingenbergstraße einen geparkten Ford S-MAX am linken Heck und entfernte sich anschließend, ohne sich um den vierstelligen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.
