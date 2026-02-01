PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: (mr) Lage - Verkehrsunfall mit Sachschaden und Flucht

Lippe (ots)

Am Freitag, 30.01.2026, kam es in Lage auf dem Gelände des Marktkauf-Einkaufsmarktes zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher entfernte ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der Geschädigte kam etwa nach 1 ½ Stunden zu seinem Fahrzeug, einem dunklen Ford Focus zurück und bemerkte den Unfallschaden. Sein Fahrzeug hatte er dort zuvor um etwa 13:00 Uhr auf dem üblichen Parkplatz abgestellt. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

