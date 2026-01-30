Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfällen auf Tankstellen: Wer kann Hinweise zu diesem Paar geben?

Lippe (ots)

Durch einen unbekannten Mann und eine unbekannte Frau wurden im Zeitraum Mai bis September 2025 insgesamt vier schwere Raubüberfälle mit einer Schusswaffe auf Tankstellen in der Bielefelder Straße und Werler Straße in Bad Salzuflen begangen.

Bislang konnte das Tat-Pärchen nicht ermittelt werden. Auf richterlichen Beschluss werden nun Bilder aus Videoüberwachungen von den beiden Tatverdächtigen veröffentlicht. Diese finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/193538

Wer Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der beiden gesuchten Personen machen kann, meldet sich mit Hinweisen bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim lippischen Kriminalkommissariat 2 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle.

Hinweis zu Ihrer Sicherheit: In dringenden Fällen wählen Sie den Notruf 110. Da die Gesuchten möglicherweise bewaffnet sind, verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei und sprechen Sie die Tatverdächtigen nicht an!

