Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugenaufruf nach Auffahrunfall am Kreisverkehr in der Gustav-Rau-Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagmittag (10.02.2026) kam es gegen 12:15 Uhr am Kreisverkehr der Gustav-Rau-Straße zur Steinheimer Straße in Bietigheim-Bissingen zu einem Auffahrunfall. Ein 23-jähriger Opel-Lenker befuhr die Gustav-Rau-Straße von der Geisinger Straße kommend. Beim Verlassen des dort befindlichen Kreisverkehrs musste er wegen eines querenden Fußgängers am Zebrastreifen anhalten. Ein nachfolgender, dunkelblauer oder lilafarbener Toyota Corolla mit mutmaßlich Ludwigsburger Kennzeichen erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf. Da beide Beteiligte bei einer kurzen Nachschau zunächst keine Beschädigungen feststellten, setzten sie ihre Fahrt ohne Datenaustausch fort. Erst später bemerkte der Opel-Fahrer einen Sachschaden an seinem PKW. Der Unbekannte wird als etwa 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß und mit schwarzen Haaren und Vollbart beschrieben. Der Toyota-Fahrer sowie weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

