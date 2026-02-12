LPI-J: Verkehrsunfall in Apolda
Apolda (ots)
Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 17:00 Uhr auf der Utenbacher Straße in Apolda zu einem Verkehrsunfall. Als eine 58-jährige PKW-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr ein hinter ihr fahrender PKW auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell