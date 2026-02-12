PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall in Apolda

Apolda (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 17:00 Uhr auf der Utenbacher Straße in Apolda zu einem Verkehrsunfall. Als eine 58-jährige PKW-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr ein hinter ihr fahrender PKW auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

