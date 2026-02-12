PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auto ohne Kennzeichen unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Tautenburg: Anwohner meldeten am Mittwochnachmittag einen roten BMW, welcher in den letzten Wochen schon mehrfach ohne Kennzeichen über Waldwege und ein Wohngebiet von Tautenburg fahren sollte. Die eingesetzten Beamten überprüften die Meldung und konnten den gesuchten BMW auch in der Nähe feststellen. Das Fahrzeug war ohne Kennzeichen und durfte somit nicht am öffentlichen Verkehr teilnehmen. Nachdem die Beamten das Fahrzeug überprüft hatten, meldeten sich ein 17 und ein 20-Jähriger bei der Polizei und wollten sich zu dem Vorfall äußern. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

