PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mülltonne in Brand geraten

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Am frühen Mittwochmorgen meldete die Rettungsleitstelle einen Mülltonnenbrand in Hermsdorf. Eine 39-Jährige entdeckte den Brand und alarmierte die Feuerwehr. Ein großer Papiercontainer war aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Tonne jedoch schnell ablöschen, dadurch entstanden keine Gefahren für Personen oder Gebäude. Die Polizei versucht nun die Brandursache zu ermitteln.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 08:05

    LPI-J: Angriff wegen Schulden

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Eine 38-Jährige hielt sich am Mittwochvormittag zusammen mit einem Bekannten in der Innenstadt von Kahla auf. Ein 40-Jähriger kam auf die Frau zu und forderte einen noch offenen Geldbetrag von der Frau zurück. Diese wollte das Geld zu einem späteren Zeitpunkt am gleichen Tag übergeben. Im Zuge des Gesprächs schlug der Mann die Frau und verletzte diese im Gesicht. Danach entfernte er sich vom Tatort. Durch die Polizei wurde ein ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 08:05

    LPI-J: Vandalismus in Jena Zwätzen

    Jena (ots) - Am Mittwochvormittag meldete ein 68-Jähriger, mehrere beschädigte Werbetafeln, welche in der vorhergehenden Nacht angegriffen wurden. Insgesamt konnten vier Tafeln mit Beschädigungen festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden liegt über 200 Euro. Hinweise auf einen möglichen Täter gibt es bisher nicht. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 08:05

    LPI-J: Einbruch schlägt fehlt

    Jena (ots) - Am Mittwochabend kam eine 39-Jährige in Jena Winzerla mit dem Schrecken davon. Die Frau befand sich zu Hause in ihrem Haus, als sie plötzlich Geräusche von der Terrasse vernahm. Als sie überprüfen wollte was gerade passiert war, stellte sie fest, dass jemand versucht hatte die Terrassentür aufzubrechen. Der oder die Täter waren nicht mehr zu sehen. Sie verständigte die Polizei, um den Fall zur Anzeige zu bringen. An der Tür entstand ein Sachschaden von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren