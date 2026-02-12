LPI-J: Mülltonne in Brand geraten
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Hermsdorf: Am frühen Mittwochmorgen meldete die Rettungsleitstelle einen Mülltonnenbrand in Hermsdorf. Eine 39-Jährige entdeckte den Brand und alarmierte die Feuerwehr. Ein großer Papiercontainer war aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Tonne jedoch schnell ablöschen, dadurch entstanden keine Gefahren für Personen oder Gebäude. Die Polizei versucht nun die Brandursache zu ermitteln.
