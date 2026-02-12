LPI-J: Vandalismus in Jena Zwätzen
Jena (ots)
Am Mittwochvormittag meldete ein 68-Jähriger, mehrere beschädigte Werbetafeln, welche in der vorhergehenden Nacht angegriffen wurden. Insgesamt konnten vier Tafeln mit Beschädigungen festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden liegt über 200 Euro. Hinweise auf einen möglichen Täter gibt es bisher nicht. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.
