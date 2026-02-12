LPI-J: Vandalismus in Jena Zwätzen

Jena (ots) - Am Mittwochabend kam eine 39-Jährige in Jena Winzerla mit dem Schrecken davon. Die Frau befand sich zu Hause in ihrem Haus, als sie plötzlich Geräusche von der Terrasse vernahm. Als sie überprüfen wollte was gerade passiert war, stellte sie fest, dass jemand versucht hatte die Terrassentür aufzubrechen. Der oder die Täter waren nicht mehr zu sehen. Sie verständigte die Polizei, um den Fall zur Anzeige zu bringen. An der Tür entstand ein Sachschaden von ...

