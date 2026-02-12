PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vandalismus in Jena Zwätzen

Jena (ots)

Am Mittwochvormittag meldete ein 68-Jähriger, mehrere beschädigte Werbetafeln, welche in der vorhergehenden Nacht angegriffen wurden. Insgesamt konnten vier Tafeln mit Beschädigungen festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden liegt über 200 Euro. Hinweise auf einen möglichen Täter gibt es bisher nicht. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena

