LPI-J: Detektiv durchschaut Durstigen Dieb

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Eine 38-Jährige hielt sich am Mittwochvormittag zusammen mit einem Bekannten in der Innenstadt von Kahla auf. Ein 40-Jähriger kam auf die Frau zu und forderte einen noch offenen Geldbetrag von der Frau zurück. Diese wollte das Geld zu einem späteren Zeitpunkt am gleichen Tag übergeben. Im Zuge des Gesprächs schlug der Mann die Frau und verletzte diese im Gesicht. Danach entfernte er sich vom Tatort. Durch die Polizei wurde ein ...

