Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Detektiv durchschaut Durstigen Dieb

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Am Mittwoch gegen Mittag, beobachtete ein aufmerksamer Ladendetektiv in Weimar West, wie ein 58-Jähriger mehrere Gegenstände in ein seinen Rucksack packte und ohne zu bezahlen den Kassenbereich verlassen wollte. Der Detektiv stoppte den Mann und zog die Polizei hinzu. Die konnte neben zwei Suppen auch noch acht Flaschen Bier im Rucksack des Mannes feststellen. Die Sachen wurden an den Markt wieder herausgegeben. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

