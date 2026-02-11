PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallflucht nach Parkrempler

Neuenrade (ots)

Am Montag, 9. Februar, zwischen 9.50 und 10.15 Uhr, wurde auf dem Rewe-Parkplatz, Neue Mühle 1, in Neuenrade ein grauer BMW beschädigt. Der Verursacher touchierte mit seiner rechten Fahrzeugseite den geparkten BMW und verließ die Unfallörtlichkeit, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Geschädigte. Die Polizei bittet diesen Zeugen, sich zu melden bei der Polizei in Plettenberg, Telefon 9199-0.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

