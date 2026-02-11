Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Unfallflucht nach Parkrempler
Neuenrade (ots)
Am Montag, 9. Februar, zwischen 9.50 und 10.15 Uhr, wurde auf dem Rewe-Parkplatz, Neue Mühle 1, in Neuenrade ein grauer BMW beschädigt. Der Verursacher touchierte mit seiner rechten Fahrzeugseite den geparkten BMW und verließ die Unfallörtlichkeit, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Geschädigte. Die Polizei bittet diesen Zeugen, sich zu melden bei der Polizei in Plettenberg, Telefon 9199-0.
