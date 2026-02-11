Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Plettenberg (ots)
Ort Osterloh L 561 FR Hüinghausen
Zeit 11.02.2026, 07:09 Uhr bis 11:32 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 916 Verwarngeldbereich 37 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 6 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 79 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)
