POL-MK: Balkonbrand am Mehrfamilienhaus

Menden (ots)

Am Dienstagabend ist ein Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Alten Provinzialstraße in Brand geraten. Kurz nach 18.30 Uhr bemerkten die Anwohner das Feuer. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Brand beschädigte den Balkon, Tür und Fassade. Verletzt wurde niemand. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

