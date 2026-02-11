POL-MK: Balkonbrand am Mehrfamilienhaus

Lüdenscheid (ots) - Nach einem Verkehrsstreit ging es für die Polizei am Dienstag gegen 15.20 Uhr zum Brockhauser Weg. Ein 44-jähriger Lüdenscheider soll eine Ausfahrt zugeparkt haben, man habe ihn wegschicken wollen. Dabei sei jedoch auch noch ein Bus hinzugekommen, welcher den Lüdenscheider wiederum blockiert habe. Der Autofahrer habe die Leute angepöbelt und im Zuge des Streites einen Busfahrer geschubst, dann ...

mehr