Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch im Vereinsheim
Meinerzhagen (ots)
Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Dienstag in ein Vereinsheim an der Listerstraße eingebrochen. Zum Diebesgut ist bislang nichts bekannt, die Kripo ermittelt nun. Hinweise zur Tat werden unter 0235491990 entgegengenommen. (lubo)
