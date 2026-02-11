PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch im Vereinsheim

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Dienstag in ein Vereinsheim an der Listerstraße eingebrochen. Zum Diebesgut ist bislang nichts bekannt, die Kripo ermittelt nun. Hinweise zur Tat werden unter 0235491990 entgegengenommen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 13:47

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Altena / Balve / Lüdenscheid (ots) - 1. Messstelle Ort Lüdenscheid, Buckesfelder Straße Zeit 10.02.2026, 06:40 Uhr bis 07:05 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 29 Verwarngeldbereich 0 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 0 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 12:01

    POL-MK: Motorradfahrer schwer verletzt

    Menden (ots) - Heute Vormittag, kurz nach 7 Uhr, fuhr eine 61-jährige Fröndenbergerin in ihrem Fiat Panda die Märkische Straße in Richtung Bräukerweg. Kurz vor der Hauptkreuzung beabsichtigte sie, vom rechten Fahrstreifen auf den linken zu wechseln. Zur selben Zeit fuhr ein Motorradfahrer aus Menden (53) auf dem linken Fahrstreifen. Er wich dem Auto aus und stürzte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 06:40

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Menden (ots) - Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2026 im Kreisgebiet MK 1. Messstelle Ort Menden-Schwitten, Schwitterberg/B7 Zeit 09.02.2026, 07:30 Uhr bis 09:30 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 478 Verwarngeldbereich 7 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren