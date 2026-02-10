PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MK: Motorradfahrer schwer verletzt

Menden (ots)

Heute Vormittag, kurz nach 7 Uhr, fuhr eine 61-jährige Fröndenbergerin in ihrem Fiat Panda die Märkische Straße in Richtung Bräukerweg. Kurz vor der Hauptkreuzung beabsichtigte sie, vom rechten Fahrstreifen auf den linken zu wechseln. Zur selben Zeit fuhr ein Motorradfahrer aus Menden (53) auf dem linken Fahrstreifen. Er wich dem Auto aus und stürzte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Da Teile der Straße zwischenzeitlich gesperrt werden mussten, kam es zu Staus im Berufsverkehr. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat das Geschehen beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

