PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 16-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle

Iserlohn-Letmathe (ots)

Ein 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades versuchte am Samstagabend, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Eine Polizeistreife wurde gegen 20.45 Uhr auf der Schwerter Straße, in Höhe der Autobahnauffahrten, auf eine Gruppe von Kleinkrafträdern aufmerksam. Einer von ihnen beschleunigte deutlich über die für Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen erlaubten 45 km/h und überfuhr eine rote Ampel. Die Beamten holten ihn in der Straße Hofweide ein und fixierten ihn. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher, um die tatsächlich erreichbare Geschwindigkeit zu ermitteln. Die Erziehungsberechtigten holten den 16-jährigen Fahrer ab. Gegen ihn wird nun ermittelt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines illegalen Kfz-Rennens. Die Polizei bittet Zeugen oder andere, beeinträchtigte Verkehrsteilnehmer, sich zu melden unter Telefon 9199-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 14:50

    POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

    Hemer (ots) - Am Südweg verursachten Unbekannte zwischen Freitagabend und Samstagmittag einen Unfall und machten sich anschließend aus dem Staub. Ein in Höhe Hausnummer 20 geparkter schwarzer Ibiza wurde beschädigt. Das flüchtige Fahrzeug kollidierte vermutlich im Vorbeifahren oder beim Rangieren mit der hinteren linken Fahrzeugseite des Seat. Dadurch wurden die Türen erkennbar verschrammt. Rötliche Lackspuren ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 14:19

    POL-MK: Unfallflucht: Wer hat den Fiat gesehen?

    Meinerzhagen (ots) - Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen kam es an der Birkeshöhstraße, Ecke Zeisigweg zu einer Unfallflucht. Ein geparkter Mini wurde hierbei nicht unerheblich beschädigt. Der Unfallfahrer verlor bei der Kollision seinerseits seinen rechten Außenspiegel. Aufgrund der Individualnummern auf diesen Teilen konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug wahrscheinlich um einen Fiat Panda ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 13:15

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Kierspe (ots) - Ort Kierspe-Hölterhaus L 528 Zeit 09.01.2026, 07:09 Uhr bis 11:30 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 944 Verwarngeldbereich 34 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 9 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 102 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren