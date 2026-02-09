Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 16-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle

Iserlohn-Letmathe (ots)

Ein 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades versuchte am Samstagabend, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Eine Polizeistreife wurde gegen 20.45 Uhr auf der Schwerter Straße, in Höhe der Autobahnauffahrten, auf eine Gruppe von Kleinkrafträdern aufmerksam. Einer von ihnen beschleunigte deutlich über die für Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen erlaubten 45 km/h und überfuhr eine rote Ampel. Die Beamten holten ihn in der Straße Hofweide ein und fixierten ihn. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher, um die tatsächlich erreichbare Geschwindigkeit zu ermitteln. Die Erziehungsberechtigten holten den 16-jährigen Fahrer ab. Gegen ihn wird nun ermittelt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines illegalen Kfz-Rennens. Die Polizei bittet Zeugen oder andere, beeinträchtigte Verkehrsteilnehmer, sich zu melden unter Telefon 9199-0. (cris)

