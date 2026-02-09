Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallflucht: Wer hat den Fiat gesehen?

Meinerzhagen (ots)

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen kam es an der Birkeshöhstraße, Ecke Zeisigweg zu einer Unfallflucht. Ein geparkter Mini wurde hierbei nicht unerheblich beschädigt. Der Unfallfahrer verlor bei der Kollision seinerseits seinen rechten Außenspiegel. Aufgrund der Individualnummern auf diesen Teilen konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug wahrscheinlich um einen Fiat Panda gehandelt haben muss. Das Spiegelglas und Teile des Gehäuses des rechten Außenspiegels wurden sichergestellt.

Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall gesehen oder wem ist kürzlich ein unfallbeschädigter Fiat Panda aufgefallen? Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill)

