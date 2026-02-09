Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Kierspe (ots)
Ort Kierspe-Hölterhaus L 528
Zeit 09.01.2026, 07:09 Uhr bis 11:30 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 944 Verwarngeldbereich 34 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 9 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 102 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)
