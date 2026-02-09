Lüdenscheid (ots) - Ein 40-jähriger Lüdenscheider wurde nach einem Einbruchsversuch Am Ramsberg festgenommen. Anwohner riefen auf Grund verdächtiger Geräusche am Freitagabend gegen 23.40 Uhr die Polizei. Die Beamten trafen hinter einem Wohnhaus auf den 40-Jährigen, der mutmaßlich durch ein Fenster in ein Wohnhaus einbrechen wollte. Fenster und Jalousien waren beschädigt. Offenbar wollte man hierdurch ins Wohnhaus ...

mehr