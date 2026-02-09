PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

Hemer (ots)

Am Südweg verursachten Unbekannte zwischen Freitagabend und Samstagmittag einen Unfall und machten sich anschließend aus dem Staub. Ein in Höhe Hausnummer 20 geparkter schwarzer Ibiza wurde beschädigt. Das flüchtige Fahrzeug kollidierte vermutlich im Vorbeifahren oder beim Rangieren mit der hinteren linken Fahrzeugseite des Seat. Dadurch wurden die Türen erkennbar verschrammt. Rötliche Lackspuren waren erkennbar. Der Verursacher kümmerte sich nicht weiter darum und verschwand unbemerkt von der Unfallstelle. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat den Unfall gesehen oder kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

