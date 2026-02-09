Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche - Sachbeschädigung

Lüdenscheid (ots)

Ein 40-jähriger Lüdenscheider wurde nach einem Einbruchsversuch Am Ramsberg festgenommen. Anwohner riefen auf Grund verdächtiger Geräusche am Freitagabend gegen 23.40 Uhr die Polizei. Die Beamten trafen hinter einem Wohnhaus auf den 40-Jährigen, der mutmaßlich durch ein Fenster in ein Wohnhaus einbrechen wollte. Fenster und Jalousien waren beschädigt. Offenbar wollte man hierdurch ins Wohnhaus eindringen. Der Lüdenscheider wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Nun wird gegen ihn wegen versuchten Einbruchs ermittelt.

Am Freitagabend wurde ein 19-jähriger Lüdenscheider in Gewahrsam genommen. Gegen 21 Uhr meldeten Anwohner am Brockhauser Weg, dass jemand mit einem Messer eine Mercedes B-Klasse beschädigen würde. Offenbar habe der Mann auf den Außenspiegel eingewirkt, welcher nun demoliert ist. Die Beamten trafen nahe des Fahrzeuges auf den alkoholisierten 19-Jährigen. Bei ihm wurden drei Messer aufgefunden. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Messer stellte die Polizei sicher. Nun wird gegen ihn wegen Sachbeschädigung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Am Freitagabend brachen Unbekannte in eine Autowerkstatt Am Drostenstück ein. Zwischen 18 und 20.10 Uhr durchwühlten sie ein Mitarbeiterbüro. Nun ermittelt die Kripo.

Am Brockhauser Weg wurden in der Nacht auf Sonntag vier Garagen mit Graffiti besprüht. Auch hier sucht die Polizei Zeugen. Bereits am Freitagabend wurde eine Parkhauswand an der Corneliusstraße besprüht. Zeugen können sich unter Tel. 02351/90990 an die Polizei wenden. (lubo)

