Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Wohnung
Kierspe (ots)
Unbekannte brachen Sonntagnachmittag in eine Wohnung an der Talstraße ein. Zwischen 14.30 bis 17.45 Uhr entwendeten sie so Bargeld und ein Portemonnaie. Nun ermittelt die Kripo. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02354/91990 entgegen. (lubo)
