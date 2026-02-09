PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handgemenge bei Karnevalsfeier

Balve (ots)

Am Samstagabend musste die Polizei zur Schützenhalle in Volkringhausen ausrücken. Gegen 22.50 Uhr wurde ein Handgemenge unter Besuchern der Karnevalsfeier gemeldet. Ein 18- und ein 19-Jähriger aus Balve seien ins Gesicht geschlagen worden, zuvor habe es Streit zwischen mehreren Personen nach einer Rempelei gegeben. Nun ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung und sucht Zeugen zum Geschehen. Hinweise nimmt die Wache in Menden unter 02373/90990 entgegen.

(lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

