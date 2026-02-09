PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstähle und Hehlerei

Hemer (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde an der Urbecker Straße ein Motorroller gestohlen. Ein Zeuge fand das beschädigte Fahrzeug am Sonntag gegen 1.10 Uhr auf dem Gehweg und rief die Polizei. Die machte die Halterin ausfindig und übergab den Roller.

Einer 59-jährigen Frau wurde am Samstag kurz vor 19 Uhr die komplette Handtasche gestohlen. Nach dem Einkauf in einem Markt an der Stephanstraße packte sie ihre Waren in eine Tasche und vergaß dabei, dass ihre Handtasche noch am Einkaufswagen hing. Auf dem Weg zur Bushaltestelle fiel ihr das Versäumnis auf, sie eilte zurück. Doch dort war die Tasche samt Portemonnaie nicht mehr aufzufinden.

Einem 24-jährigen Mendener wurden am Sonntag die AirPods gestohlen. Am späten Nachmittag konnte er die Geräte in Hemer orten. Polizeibeamte klingelten an der Adresse, an der sich die Ohrhörer meldeten. Ein 36-jähriger Mann händigte den Beamten die gesuchten AirPods aus. Er berichtete, dass er sie mittags am Busbahnhof von einem Fremden für kleines Geld gekauft habe. Den extrem niedrigen Verkaufspreis habe er nicht hinterfragt. Er bekam eine Anzeige wegen Hehlerei und der rechtmäßige Eigentümer der AirPods seine Kopfhörer zurück. (cris)

