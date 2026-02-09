Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch, Reifen zerstochen, Ladendiebstahl, Bedrohung mit Waffe

Iserlohn (ots)

Unbekannte sind am Samstagnachmittag zwischen 13 und 19.15 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Röntgenstraße eingebrochen. Sie entwendeten Münzen und Schmuck. In der Nacht zum Freitag wurde in ein Büro in Trecklenkamp eingebrochen. Die Eindringlinge erbeuteten Bargeld. Die Polizei sicherte in beiden Fällen Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag wurden an der Straße Zur Sonnenhöhe, an der Teutoburger Straße sowie Am Erbenberg jeweils mehrere Reifen von insgesamt drei Fahrzeugen zerstochen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Eine 32-jährige mutmaßliche Ladendiebin soll am späten Samstagabend Mitarbeiter eines Supermarktes am Theodor-Heuss-Ring mit einer Spielzeugwaffe bedroht haben. Ein Mitarbeiter entdeckte die Frau, die bereits Hausverbot hatte, im Geschäft, wie sie Dosen und Flaschen mit Alkohol austrank. Als er sie ansprach, erklärte sie, dass sie machen könne, was sie wolle. Dann bewarf sie ihn mit einer vollen Dose und flüchtete mit weiterem Diebesgut durch den Kassenbereich. Als sie weitere Mitarbeiter dort festhielten, holte sie eine schwarze Pistole aus ihrem Hosenbund und richtete sie auf die Gegner. Dabei beleidigte sie die Mitarbeiter in einem fort. Im ersten Augenblick hielten die die Waffe für echt. Die Polizei stellte bei der Frau die Spielzeugwaffe sowie einen Schraubendreher sicher. Weil sie in den vergangenen Tagen bereits mehrfach aufgefallen war und keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde sie vorläufig festgenommen. Sie bekam Anzeigen wegen räuberischen Diebstahls, Beleidigung auf sexueller Grundlage, Hausfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung.

Einer 88-jährigen Iserlohnerin wurde am Freitagmittag das Portemonnaie gestohlen. Sie hatte sich zwischen 12 und 12.30 Uhr in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring eingekauft, ihr Portemonnaie in eine Jutetasche gesteckt und diese an ihren Rollator gehängt. Vor dem Geschäft stieg sie in ein Taxi. Doch das konnte sie nicht mehr bezahlen, weil die Geldbörse weg war.

Unbekannte haben am Freitag gegen 14 Uhr vor einem Wohnhaus Am Flehmebach Sperrmüll in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Am Freitag zwischen 11.15 und 18.45 Uhr wurde Im Wietloh in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter durchwühlten alle Räume und entwendeten Schmuck. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 012371/9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell