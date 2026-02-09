PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch, Reifen zerstochen, Ladendiebstahl, Bedrohung mit Waffe

Iserlohn (ots)

Unbekannte sind am Samstagnachmittag zwischen 13 und 19.15 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Röntgenstraße eingebrochen. Sie entwendeten Münzen und Schmuck. In der Nacht zum Freitag wurde in ein Büro in Trecklenkamp eingebrochen. Die Eindringlinge erbeuteten Bargeld. Die Polizei sicherte in beiden Fällen Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag wurden an der Straße Zur Sonnenhöhe, an der Teutoburger Straße sowie Am Erbenberg jeweils mehrere Reifen von insgesamt drei Fahrzeugen zerstochen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Eine 32-jährige mutmaßliche Ladendiebin soll am späten Samstagabend Mitarbeiter eines Supermarktes am Theodor-Heuss-Ring mit einer Spielzeugwaffe bedroht haben. Ein Mitarbeiter entdeckte die Frau, die bereits Hausverbot hatte, im Geschäft, wie sie Dosen und Flaschen mit Alkohol austrank. Als er sie ansprach, erklärte sie, dass sie machen könne, was sie wolle. Dann bewarf sie ihn mit einer vollen Dose und flüchtete mit weiterem Diebesgut durch den Kassenbereich. Als sie weitere Mitarbeiter dort festhielten, holte sie eine schwarze Pistole aus ihrem Hosenbund und richtete sie auf die Gegner. Dabei beleidigte sie die Mitarbeiter in einem fort. Im ersten Augenblick hielten die die Waffe für echt. Die Polizei stellte bei der Frau die Spielzeugwaffe sowie einen Schraubendreher sicher. Weil sie in den vergangenen Tagen bereits mehrfach aufgefallen war und keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde sie vorläufig festgenommen. Sie bekam Anzeigen wegen räuberischen Diebstahls, Beleidigung auf sexueller Grundlage, Hausfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung.

Einer 88-jährigen Iserlohnerin wurde am Freitagmittag das Portemonnaie gestohlen. Sie hatte sich zwischen 12 und 12.30 Uhr in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring eingekauft, ihr Portemonnaie in eine Jutetasche gesteckt und diese an ihren Rollator gehängt. Vor dem Geschäft stieg sie in ein Taxi. Doch das konnte sie nicht mehr bezahlen, weil die Geldbörse weg war.

Unbekannte haben am Freitag gegen 14 Uhr vor einem Wohnhaus Am Flehmebach Sperrmüll in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Am Freitag zwischen 11.15 und 18.45 Uhr wurde Im Wietloh in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter durchwühlten alle Räume und entwendeten Schmuck. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 012371/9199-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 09.02.2026 – 11:23

    POL-MK: Diebstähle und Hehlerei

    Hemer (ots) - In der Nacht zum Sonntag wurde an der Urbecker Straße ein Motorroller gestohlen. Ein Zeuge fand das beschädigte Fahrzeug am Sonntag gegen 1.10 Uhr auf dem Gehweg und rief die Polizei. Die machte die Halterin ausfindig und übergab den Roller. Einer 59-jährigen Frau wurde am Samstag kurz vor 19 Uhr die komplette Handtasche gestohlen. Nach dem Einkauf in einem Markt an der Stephanstraße packte sie ihre Waren in eine Tasche und vergaß dabei, dass ihre ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:22

    POL-MK: Achtung, Taschendiebe!

    Altena (ots) - Taschendiebe haben am Freitag und Samstag in einem Discounter an der Bahnhofstraße zugegriffen. Ein 74-jähriger Altenaer kaufte am Freitag gegen 11 Uhr in dem Geschäft ein und verwahrte seine Geldbörse dabei in einer der Außentaschen seiner Jacke. An der Kasse stellte er fest, dass das Portemonnaie weg war. Während des Einkaufs war ihm nichts Verdächtiges aufgefallen. Am Samstagabend gegen 18.30 Uhr trug eine 63-jährige Nachrodterin ihre Geldbörse ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:22

    POL-MK: Fenster eingeschlagen

    Herscheid (ots) - Am Sonntagnachmittag lösten Unbekannte gegen 14 Uhr Alarm an einem Firmengebäude an der Habbeler Straße aus. Sie schlugen das Fenster einer Firma ein, um mutmaßlich einzubrechen. Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen ein, konnte jedoch niemanden mehr antreffen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 02391/9199-0. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

    mehr
