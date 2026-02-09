PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Lüdenscheid (ots)

Ort Lüdenscheid, Südstraße

Zeit 09.02.2026, 07:42 Uhr bis 09:09 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 153 Verwarngeldbereich 10 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 53 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 11:40

    POL-MK: Einbruch in Wohnung

    Kierspe (ots) - Unbekannte brachen Sonntagnachmittag in eine Wohnung an der Talstraße ein. Zwischen 14.30 bis 17.45 Uhr entwendeten sie so Bargeld und ein Portemonnaie. Nun ermittelt die Kripo. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02354/91990 entgegen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:25

    POL-MK: Handgemenge bei Karnevalsfeier

    Balve (ots) - Am Samstagabend musste die Polizei zur Schützenhalle in Volkringhausen ausrücken. Gegen 22.50 Uhr wurde ein Handgemenge unter Besuchern der Karnevalsfeier gemeldet. Ein 18- und ein 19-Jähriger aus Balve seien ins Gesicht geschlagen worden, zuvor habe es Streit zwischen mehreren Personen nach einer Rempelei gegeben. Nun ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung und sucht Zeugen zum Geschehen. Hinweise ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:25

    POL-MK: Einbruch, Reifen zerstochen, Ladendiebstahl, Bedrohung mit Waffe

    Iserlohn (ots) - Unbekannte sind am Samstagnachmittag zwischen 13 und 19.15 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Röntgenstraße eingebrochen. Sie entwendeten Münzen und Schmuck. In der Nacht zum Freitag wurde in ein Büro in Trecklenkamp eingebrochen. Die Eindringlinge erbeuteten Bargeld. Die Polizei sicherte in beiden Fällen Spuren und bittet um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren