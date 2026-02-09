Balve (ots) - Am Samstagabend musste die Polizei zur Schützenhalle in Volkringhausen ausrücken. Gegen 22.50 Uhr wurde ein Handgemenge unter Besuchern der Karnevalsfeier gemeldet. Ein 18- und ein 19-Jähriger aus Balve seien ins Gesicht geschlagen worden, zuvor habe es Streit zwischen mehreren Personen nach einer Rempelei gegeben. Nun ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung und sucht Zeugen zum Geschehen. Hinweise ...

