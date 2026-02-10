PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Menden (ots)

Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2026 im Kreisgebiet MK

1. Messstelle

Ort Menden-Schwitten, Schwitterberg/B7 Zeit 09.02.2026, 07:30 Uhr bis 09:30 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 478 Verwarngeldbereich 7 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 94 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

2. Messstelle

Ort Menden-Lendringsen, Paschesiepen Zeit 09.02.2026, 10:55 Uhr bis 12:30 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 40 Verwarngeldbereich 10 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 50 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde M Bemerkungen

3. Messstelle

Ort Menden-Bösperde, Bahnhofstraße in Bösperde Zeit 09.02.2026, 14:40 Uhr bis 16:30 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 400 Verwarngeldbereich 53 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 50 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

4. Messstelle

Ort Menden-Bösperde, Mühlenbergstraße Zeit 09.02.2026, 16:35 Uhr bis 18:20 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 122 Verwarngeldbereich 21 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 49 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

5. Messstelle

Ort Menden, Hermann-Löns-Straße Zeit 09.02.2026, 18:35 Uhr bis 20:10 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 100 Verwarngeldbereich 18 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 63 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 14:55

    POL-MK: 16-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle

    Iserlohn-Letmathe (ots) - Ein 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades versuchte am Samstagabend, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Eine Polizeistreife wurde gegen 20.45 Uhr auf der Schwerter Straße, in Höhe der Autobahnauffahrten, auf eine Gruppe von Kleinkrafträdern aufmerksam. Einer von ihnen beschleunigte deutlich über die für Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen erlaubten 45 km/h und überfuhr eine ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 14:50

    POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

    Hemer (ots) - Am Südweg verursachten Unbekannte zwischen Freitagabend und Samstagmittag einen Unfall und machten sich anschließend aus dem Staub. Ein in Höhe Hausnummer 20 geparkter schwarzer Ibiza wurde beschädigt. Das flüchtige Fahrzeug kollidierte vermutlich im Vorbeifahren oder beim Rangieren mit der hinteren linken Fahrzeugseite des Seat. Dadurch wurden die Türen erkennbar verschrammt. Rötliche Lackspuren ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 14:19

    POL-MK: Unfallflucht: Wer hat den Fiat gesehen?

    Meinerzhagen (ots) - Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen kam es an der Birkeshöhstraße, Ecke Zeisigweg zu einer Unfallflucht. Ein geparkter Mini wurde hierbei nicht unerheblich beschädigt. Der Unfallfahrer verlor bei der Kollision seinerseits seinen rechten Außenspiegel. Aufgrund der Individualnummern auf diesen Teilen konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug wahrscheinlich um einen Fiat Panda ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren