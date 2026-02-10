PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Altena / Balve / Lüdenscheid (ots)

1. Messstelle

Ort Lüdenscheid, Buckesfelder Straße Zeit 10.02.2026, 06:40 Uhr bis 07:05 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 29 Verwarngeldbereich 0 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 0 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Zulassungsbehörde Bemerkungen

2. Messstelle

Ort Lüdenscheid, Lösenbacher Landstraße Zeit 10.02.2026, 07:10 Uhr bis 08:50 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 404 Verwarngeldbereich 10 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 73 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

3. Messstelle

Ort Lüdenscheid, Honseler Bruch Zeit 10.02.2026, 09:15 Uhr bis 12:50 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 376 Verwarngeldbereich 37 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 4 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 58 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK

4. Messstelle

Ort Balve-Garbeck, Kirchstraße Zeit 10.02.2026, 07:20 Uhr bis 08:45 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 112 Verwarngeldbereich 12 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 50 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

5. Messstelle

Ort Altena-Evingsen, Ihmerter Straße Zeit 10.02.2026, 09:50 Uhr bis 12:10 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 198 Verwarngeldbereich 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 5 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 62 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 10.02.2026 – 12:01

    POL-MK: Motorradfahrer schwer verletzt

    Menden (ots) - Heute Vormittag, kurz nach 7 Uhr, fuhr eine 61-jährige Fröndenbergerin in ihrem Fiat Panda die Märkische Straße in Richtung Bräukerweg. Kurz vor der Hauptkreuzung beabsichtigte sie, vom rechten Fahrstreifen auf den linken zu wechseln. Zur selben Zeit fuhr ein Motorradfahrer aus Menden (53) auf dem linken Fahrstreifen. Er wich dem Auto aus und stürzte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 06:40

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Menden (ots) - Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2026 im Kreisgebiet MK 1. Messstelle Ort Menden-Schwitten, Schwitterberg/B7 Zeit 09.02.2026, 07:30 Uhr bis 09:30 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 478 Verwarngeldbereich 7 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 14:55

    POL-MK: 16-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle

    Iserlohn-Letmathe (ots) - Ein 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades versuchte am Samstagabend, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Eine Polizeistreife wurde gegen 20.45 Uhr auf der Schwerter Straße, in Höhe der Autobahnauffahrten, auf eine Gruppe von Kleinkrafträdern aufmerksam. Einer von ihnen beschleunigte deutlich über die für Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen erlaubten 45 km/h und überfuhr eine ...

    mehr
