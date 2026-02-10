Menden (ots) - Heute Vormittag, kurz nach 7 Uhr, fuhr eine 61-jährige Fröndenbergerin in ihrem Fiat Panda die Märkische Straße in Richtung Bräukerweg. Kurz vor der Hauptkreuzung beabsichtigte sie, vom rechten Fahrstreifen auf den linken zu wechseln. Zur selben Zeit fuhr ein Motorradfahrer aus Menden (53) auf dem linken Fahrstreifen. Er wich dem Auto aus und stürzte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein ...

