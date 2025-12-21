Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Hilfeleistungseinsatz in Mehrfamilienhaus nach Deckeneinsturz in der Wohlfahrtstraße

Remscheid (ots)

Gegen 16:15 Uhr wurde die Rettungsleitstelle der Feuerwehr über einen Deckeneinsturz in der Wohlfahrtstraße informiert. Unverzüglich wurde der Hilfeleistungszug der Berufsfeuerwehr alarmiert. Durch den Anrufer war bekannt, dass niemand verletzt wurde. Als Erstmaßnahme, nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte, wurde das Gebäude evakuiert. Nach den ersten Erkundungsmaßnahmen wurde festgestellt, dass im 2. Obergeschoss ein ca. 4-5 m² großer Teil der Deckenverkleidung eines Wohnraums eingestürzt war. Die Bewohner der Wohnung waren zu diesem Zeitpunkt im selben Raum, befanden sich aber in ausreichendem Abstand zum eingestürzten Bereich und wurden glücklicherweise nicht verletzt. Durch die Feuerwehr wurde das Gebäude auf weitere Schäden kontrolliert, eine akute Einsturzgefahr konnte relativ schnell ausgeschlossen werden. Mit dem angeforderten Bauordnungsamt wurden die betroffenen Bereiche kontrolliert und in Augenschein genommen. Dabei wurde festgestellt, dass 2 Wohnungen vorerst nicht bewohnbar sind, bis weitere Untersuchungen stattgefunden haben. Eine Wohnung im Gebäude kann durch die Bewohner weiter genutzt werden. Der Großteil der betroffenen Personen sind bei Angehörigen untergekommen. Eine Person musste durch die Stadt untergebracht werden. Insgesamt waren 15 Kräfte der Berufsfeuerwehr mit 5 Fahrzeugen und das Bauordnungsamt im Einsatz, dieser war nach ca. 1,5 Stunden beendet. Zur Ursache des Einsturzes und zur Schadenshöhe kann seitens der Feuerwehr keine Aussage getroffen werden.

Original-Content von: Feuerwehr Remscheid, übermittelt durch news aktuell