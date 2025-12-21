Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Feuerwehr löscht Brand in der Lindenallee

Remscheid (ots)

20. Dezember 2025 - Gegen 18:00 Uhr wurde die Feuerwehr Remscheid zu einem Brandereignis in der Lindenallee alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass Unrat vor einer Eingangstür brannte. Ein Atemschutztrupp ging mit einem Strahlrohr zur Brandbekämpfung vor. Anschließend wurde das Gebäude mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Durch das schnelle Alarmieren der Feuerwehr konnte das Feuer auf den Eingangsbereich begrenzt werden. Aufgrund der Größe des betroffenen Objekts war eine längere Belüftungs- bzw. Ventilationsmaßnahme erforderlich. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei sowie den Eigentümer übergeben. Der Einsatz konnte für die 8 Einsatzkräfte nach rund zwei Stunden erfolgreich abgeschlossen werden.

