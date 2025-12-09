PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Unfall mit Einsatzfahrzeug Lenneper Straße

Remscheid (ots)

Am heutigen Dienstagabend um 19:53 Uhr wurde die Feuerwehr Remscheid zu einem Einsatz zur Autobahnraststätte Remscheid alarmiert. Auf der Alarmfahrt kam es im Kreuzungsbereich Auffahrt BAB und der Lenneper Straße zu einem Unfall zwischen einem Einsatzfahrzeug und einem PKW. Umgehend wurden weitere Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zum Unfallort hinzugezogen. Die beiden Insassen (Mutter und Kind) des PKW wurden zur Abklärung vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich gesperrt, was zu Verkehrsbeeinträchtigungen führte.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Remscheid
Einsatzleitung: BAR P. Tobisch

Telefon: 02191/ 16 2400
E-Mail: presse.feuerwehr@remscheid.de

Original-Content von: Feuerwehr Remscheid, übermittelt durch news aktuell

