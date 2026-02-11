Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit, Einbruch und Diebstähle

Lüdenscheid (ots)

Nach einem Verkehrsstreit ging es für die Polizei am Dienstag gegen 15.20 Uhr zum Brockhauser Weg. Ein 44-jähriger Lüdenscheider soll eine Ausfahrt zugeparkt haben, man habe ihn wegschicken wollen. Dabei sei jedoch auch noch ein Bus hinzugekommen, welcher den Lüdenscheider wiederum blockiert habe. Der Autofahrer habe die Leute angepöbelt und im Zuge des Streites einen Busfahrer geschubst, dann seien er und der Bus davongefahren. Im Widerspruch dazu hieß es später, dass der Autofahrer von dem Busfahrer des Reisebusses körperlich angegangen worden sei. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Körperverletzung in beide Richtungen und bittet Zeugen des Vorfalls um ihre Hinweise.

Gestern wurde zwischen 8.15-15.40 Uhr am Vogelberg eingebrochen. Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus an der Walter-Süskind-Straße eingedrungen und haben unter anderem Bargeld und Schmuck entwendet. Die Kripo erbittet Hinweise unter 0235191990. (lubo)

Zwei unbekannte Täter haben am Sonntag um 2.27 Uhr ein Fahrzeug vom Gelände eines Autohauses an der Volmestraße gestohlen. Es handelt sich um einen grauen Jeep Grand Cherokee SRT/WK. Die Polizei hat den Wagen zur Fahndung ausgeschrieben und bittet um Hinweise: Wurden die beiden Personen in der Nacht möglicherweise beobachtet? Hinweise bitte unter Telefon 02351/9099-0.

Aus einem am Rastplatz an der A 45 abgestellten Lkw wurden zwischen Montagnachmittag, 15.20 Uhr, und Dienstag 6.15 Uhr, rund 500 Liter Dieseltreibstoff abgepumpt. (cris)

