Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wasseraustritt und Phishing

Altena (ots)

Unbekannte haben sich in den vergangenen Wochen Zugang zu einem nicht genutzten Haus an der Bahnhofstraße verschafft. Dort durchtrennten sie Rohre, was zu einem erheblichen Wasseraustritt führte. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Der Versuch, eine Kinderhose online zu verkaufen, hätte eine Frau aus Altena beinahe eine Menge Geld verloren. Ein angeblicher Kaufinteressent hatte sich bei ihr gemeldet und wollte vermeintlich über PayPal bezahlen. Doch das funktionierte nicht, weshalb ihr der Käufer eine Mail mit einem Link schickte, dem die Frau folgte. Kurz danach stellte sie fest, dass eine hohe Geldsumme von ihrem Spar- aufs Girokonto umgebucht wurde. Sie ließ das Konto umgehend sperren und konnte so, vermutlich im letzten Augenblick, eine Abbuchung verhindern. Die Polizei warnt immer zur Vorsicht bei Online-Geschäften. Die Täter verschicken Phishing-Mails mit Links. Wer diesen Links folgt, der landet auf gefakten Seiten. Werden dort Zugangsdaten zu Konten eingetragen, landen die Daten bei den Betrügern. Die verwenden die "abgefischten" Daten umgehend, um Geld abzubuchen. Deshalb sollten Verkäufer, wenn möglich, die von den Portalbetreibern genutzten Transfer-Möglichkeiten nutzen. Das heißt: Die Verkäufer tragen bereits beim Einstellen ihrer Waren ihre Kontodaten ein. Diese werden dem Käufer erst gar nicht mitgeteilt, weil die Bezahlung über den Portalbetreiber fließt. Das kostet Gebühren, bringt aber Sicherheit beim Verkauf. Auch bei diesem Verfahren sollten die Nutzer keinen übersandten Links oder QR-Codes folgen, die genauso wiederum auf Fake-Seiten führen. Bezahlfunktionen wie "Freunde und Familie" sollten auch tatsächlich nur für Freunde und Familie genutzt werden. Alternativ bleibt nur der Weg, die Ware bei einem persönlichen Treffen zu übergeben und das Geld in Bar in Empfang zu nehmen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell