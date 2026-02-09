Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Bürger weisen Polizei Fluchtrichtung von Autofahrer.

Lippe (ots)

Im Bereich Leopoldstraße/Woldemarstraße wurde ein Streifenwagen-Team am Freitagmorgen (06.02.2026) gegen 9.45 Uhr durch eine auffällige Fahrweise auf einen Mercedes AMG-Fahrer aufmerksam. Als sie beabsichtigten diesen für eine Kontrolle anzuhalten, gab der Fahrer Gas. Kurz darauf konnten die Einsatzkräfte den Mercedes auf dem Parkplatz des Rewe-Supermarktes am Hasselter Platz feststellen - jedoch zunächst ohne Fahrzeugführer.

Als dieser wenig später beabsichtigte mit seinem Auto den Parkplatz in Richtung Richthofenstraße zu verlassen, positionierte sich ein Polizeibeamter gut sichtbar auf seinem Weg und gab ihm eindeutige Anhaltezeichen. Der Mercedes-Fahrer beschleunigte seinen Wagen weiter, so dass der Polizist zur Seite treten musste, um nicht angefahren zu werden.

Der Autofahrer flüchtete in Richtung Richthofenstraße/Nordstraße - das Streifenwagen-Team folgte ihm. Dabei zeigten aufmerksame Passanten den Beamten auf vorbildliche Weise durch Handzeichen mehrmals die Fluchtrichtung des Mercedes-Fahrers an.

Dieser wurde schlussendlich auf einem Parkplatz im Neitzelweg samt Beifahrerin angetroffen. Sein Versuch zu Fuß zu flüchten scheiterte: Ein Polizeibeamter stellte den 23-Jährigen aus Augustdorf. Wie sich herausstellte, war er ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Tateinheit mit Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie ein weiteres Verfahren wegen erneuten Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell