POL-LIP: Lage-Hörste. Handwerker-Fahrzeug aufgebrochen und Werkzeug gestohlen.
Lippe (ots)
Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag (06. - 08.02.2026) gingen Unbekannte ein Handwerker-Fahrzeug im Heinkelweg an. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und entwendeten Werkzeug aus dem Mercedes. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen zum Diebstahl und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (05231) 6090.
