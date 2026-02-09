POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Sachbeschädigung an Hauptschule.

Lippe (ots) - In der Osterstraße stahlen Unbekannte am Sonntagabend (08.02.2026) gegen 18.15 Uhr ein Auto. Der graue VW Golf 5 mit LIP-Kennzeichen, der zur Essensauslieferung genutzt wurde, stand zur Zeit des Diebstahls unverschlossen und mit Schlüssel vor einem Restaurant. In welche Richtung die Diebe mit dem Fahrzeug flüchteten, ist nicht bekannt. Zeugen, die zur angegebenen Zeit verdächtige Personen im Bereich des ...

