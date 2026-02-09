POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Sachbeschädigung an Hauptschule.
Lippe (ots)
Im Niedernfeldweg wurde am Freitagmorgen (06.02.2026) zwischen 7 und 9.45 Uhr die Tür einer Toilettenkabine an der Hauptschule beschädigt. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, wenden sich bitte unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 6.
