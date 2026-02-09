Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Unter Alkoholeinfluss mit dem E-Scooter gestürzt.

Lippe (ots)

Auf dem Geh-/Radweg an der Lockhauser Straße in Höhe des Marktkaufs kam es am Samstagabend (07.02.2026) gegen 22.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall eines alkoholisierten E-Scooter-Fahrers. Der 61-Jährige stürzte nach ersten Erkenntnissen eine Böschung hinab und erlitt leichte Verletzungen. Ein Alkoholvortest schlug an. Der Mann wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der E-Scooter ist sichergestellt worden.

