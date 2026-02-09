PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Auto gestohlen.

Lippe (ots)

In der Osterstraße stahlen Unbekannte am Sonntagabend (08.02.2026) gegen 18.15 Uhr ein Auto. Der graue VW Golf 5 mit LIP-Kennzeichen, der zur Essensauslieferung genutzt wurde, stand zur Zeit des Diebstahls unverschlossen und mit Schlüssel vor einem Restaurant. In welche Richtung die Diebe mit dem Fahrzeug flüchteten, ist nicht bekannt. Zeugen, die zur angegebenen Zeit verdächtige Personen im Bereich des Restaurants bemerkt haben, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 11:37

    POL-LIP: Lage. Einbruch in Bauwagen.

    Lippe (ots) - Ein Bauwagen in der Eichenallee war zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (05./06.02.2026) das Ziel von Einbrechern. Über ein Fenster verschafften sie sich gewaltsam Zutritt. Aus dem Bauwagen entwendeten sie Werkzeug. Zeugenhinweise zum Einbruchsdiebstahl richten Sie bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: 05231 / ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 08:26

    POL-LIP: Mehrere beschädigte Fahrzeuge in Bad Salzuflen

    Lippe (ots) - In Bad Salzuflen kam es im Bereich Herforder Straße/ Siemensstraße/ Bunsenstraße zu einer Tatserie, bei der geparkte Fahrzeuge angegangen wurden. Der oder die unbekannten Täter schlugen dabei die Scheiben der Fahrzeuge mittels Steines ein und beschädigten diese u.a. auch im Bereich der Fahrzeugfront. Plastikteile mit Herstellerlogo wurden entwendet. Es ist davon auszugehen, dass sich die Taten im ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 08:22

    POL-LIP: Diebstahl von Werkzeug aus Sprinter in Detmold-Pivitsheide

    Lippe (ots) - Am 07.01.2026 kam es in der Zeit von 01:00 Uhr bis 11:00 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Mercedes-Sprinter in der Stoddartstraße, in Detmold-Pivitsheide. Unbekannte Täter öffneten den Sprinter durch Entnahme einer Fensterscheibe und entwendeten diverse elektrische Werkzeuge. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren