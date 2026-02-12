PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A81
Nufringen: Weißer Kastenwagen verursacht Unfall und flüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein unbekannter Fahrer eines weißen Kastenwagens mit Planenaufbau war am Mittwochnachmittag (11.02.2026) gegen 17:00 Uhr auf der Bundesautobahn 81 auf Höhe der Anschlussstelle Gärtringen in einen Verkehrsunfall verwickelt und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Unbekannte war auf der mittleren Spur in Fahrtrichtung Singen unterwegs, als er auf Höhe der Anschlussstelle zum Überholen einer vor ihm fahrenden 78-jährigen VW-Fahrerin nach links ausscherte. Dabei touchierte er gemäß derzeitigen Ermittlungen das Heck eines auf der linken Spur fahrenden Sprinter, woraufhin sich das Fahrzeug des 21-jährigen Fahrers drehte und mit dem VW der 78-Jährigen kollidierte. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Der Unbekannte setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

