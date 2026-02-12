PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Magstadt: Zeugen nach Verdacht einer Trunkenheitsfahrt gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochabend (11.02.2026) gegen 20:15 Uhr befuhr ein 47-jähriger Hyundai-Lenker die Landesstraße 1189 von Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Sindelfingen. Einem Zeugen fiel der Wagen aufgrund seiner sehr langsamen Fahrweise in Schlangenlinien auf, wobei das Fahrzeug mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet. Nach der Autobahnunterführung der A 81 geriet er erneut in den Gegenverkehr, wodurch eine entgegenkommende Person in einem PKW abbremsen musste und wohl auch hupte. Die Polizei traf den Hyundai-Lenker später an seiner Wohnanschrift an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,0 Promille, worauf er sich einer Blutentnahme unterziehen musste und der Führerschein des 47-Jährigen beschlagnahmt wurde. Das Polizeirevier Sindelfingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, aber insbesondere die unbekannte Person aus dem Gegenverkehr, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

