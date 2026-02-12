Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen-Hochdorf: alkoholisierter Randalierer sorgt für Polizeieinsatz in Supermarkt

Ludwigsburg (ots)

Ein augenscheinlich stark alkoholisierter Mann löste am Mittwoch (11.02.2026) gegen 18:00 Uhr einen Polizeieinsatz in einem Supermarkt in der Eberdinger Straße in Hochdorf aus. Schon während des Einkaufs verhielt sich der Mann aggressiv, schrie herum und spuckte auf den Boden. Zudem öffnete und konsumierte er bereits im Verkaufsraum Waren im Wert von rund 9 Euro. Nachdem er seine Einkäufe bezahlt hatte, zog er unmittelbar nach dem Passieren der Kasse vor den Augen mehrerer Kinder seine Hose sowie Unterhose herunter. Die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie Geschädigte sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

