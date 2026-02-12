PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen-Hochdorf: alkoholisierter Randalierer sorgt für Polizeieinsatz in Supermarkt

Ludwigsburg (ots)

Ein augenscheinlich stark alkoholisierter Mann löste am Mittwoch (11.02.2026) gegen 18:00 Uhr einen Polizeieinsatz in einem Supermarkt in der Eberdinger Straße in Hochdorf aus. Schon während des Einkaufs verhielt sich der Mann aggressiv, schrie herum und spuckte auf den Boden. Zudem öffnete und konsumierte er bereits im Verkaufsraum Waren im Wert von rund 9 Euro. Nachdem er seine Einkäufe bezahlt hatte, zog er unmittelbar nach dem Passieren der Kasse vor den Augen mehrerer Kinder seine Hose sowie Unterhose herunter. Die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie Geschädigte sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 15:17

    POL-LB: A81 / Nufringen: Weißer Kastenwagen verursacht Unfall und flüchtet - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Ein unbekannter Fahrer eines weißen Kastenwagens mit Planenaufbau war am Mittwochnachmittag (11.02.2026) gegen 17:00 Uhr auf der Bundesautobahn 81 auf Höhe der Anschlussstelle Gärtringen in einen Verkehrsunfall verwickelt und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Unbekannte war auf der mittleren Spur in Fahrtrichtung ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 15:15

    POL-LB: Magstadt: Zeugen nach Verdacht einer Trunkenheitsfahrt gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Mittwochabend (11.02.2026) gegen 20:15 Uhr befuhr ein 47-jähriger Hyundai-Lenker die Landesstraße 1189 von Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Sindelfingen. Einem Zeugen fiel der Wagen aufgrund seiner sehr langsamen Fahrweise in Schlangenlinien auf, wobei das Fahrzeug mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet. Nach der Autobahnunterführung der A 81 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren