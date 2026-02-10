Polizeipräsidium Konstanz

VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis

VS-Villingen

Zwei Radfahrer haben sich am Montag auf eine unschöne Art und Weise getroffen und dabei leichtverletzt. Auf einem Radweg, parallel zur Schwenninger Straße, stießen die beiden entgegengesetzt fahrenden Männer zusammen. Der in Richtung Villingen unterwegs befindliche 51-Jährige geriet dabei zu weit auf die andere Seite des Radweges. Durch den Sturz verletzten sich beide leicht, aber glücklicherweise musste nur der Unfallverursacher ins Krankenhaus.

