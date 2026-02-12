Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar-Winzerhausen: Einbrecher überrascht Bewohner während Online-Meeting

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochvormittag (11.02.2026) brach zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Mundelsheimer Straße in Winzerhausen ein. Der Unbekannte verschaffte sich durch Eintreten der Hauseingangstüre Zutritt und durchwühlte im Erdgeschoss mehrere Räume und Schränke. Ein Bewohner des Hauses befand sich währenddessen im ersten Obergeschoss in einer Videokonferenz. Als der Täter das Arbeitszimmer betrat, wurde er von dem 62-Jährigenn bemerkt und flüchtete daraufhin aus dem Haus in unbekannte Richtung. Es wurde eine Geldbörse mit einem geringen dreistelligen Bargeldbetrag und persönlichen Dokumenten entwendet. Der Täter wird als 40 bis 50 Jahre alt, etwa 180 cm groß und als südländischer Typ beschrieben. Er hatte kurze dunkle Haare, einen Dreitagebart und war dunkel gekleidet. Kurz vor der Tat bemerkte der Geschädigte vor dem Gebäude einen schwarzen PKW, vermutlich einen Ford Fiesta älteren Baujahres, in dem eine unbekannte Person auf dem Fahrersitz saß. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Fahrzeug und der Tat besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 0800 1100-225 oder per E-Mail an hinweis.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell