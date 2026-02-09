PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw zerkratzt

Bückeburg (ots)

(Gav) In der Zeit von Samstag, den 07.02.2026, 18:00 Uhr, bis Sonntag, den 08.02.2026, 13:00 Uhr, wurde in der Wallstraße in Bückeburg, auf Höhe der Hausnummer 26A, ein geparkter Pkw beschädigt.

Bislang unbekannte Täter zerkratzten die linke Fahrzeugseite eines VW California. Der Kratzer erstreckt sich über eine Länge von etwa einem Meter. Der entstandene Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, sich bei der Polizei Bückeburg unter der Telefonnummer 05722 / 28940 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

