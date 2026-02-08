PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Hagenburg, Reinhardsweg (ots)

(rie) Am 07.02., gegen 18:15 Uhr, ist es im Reinhardsweg in Hagenburg zu einem versuchten Einbruch gekommen. Zwei bislang unbekannte Täter versuchten dort die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Der Hauseigentümer, der sich zu diesem Zeitpunkt im Haus befand, wurde darauf aufmerksam. Die Täter flohen bei Erblicken des Eigentümers unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen blieb erfolglos. Beschrieben werden die beiden Täter als männlich, 180-185cm groß, südländisches Erscheinungsbild, ca. 22-35 Jahre alt, schlank, Drei-Tage-Bart, dunkel gekleidet. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Stadthagen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

