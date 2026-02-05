PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Meinkingsburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Meinkingsburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen, den 30.01.2026 gegen 9.24 Uhr an der Kreuzung B6/Meinkingsburg ereignet hat.

Polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 28-jährige Frau mit ihrem Fiat die B6 von Hannover in Richtung Nienburg. An der Kreuzung Meinkingsburg beabsichtigte sie, nach links in Richtung Husum abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kollidierte sie mit einer 67-jährigen Frau aus der Gemeinde Balge, die mit ihrem Seat aus Nienburg geradeaus in Richtung Hannover fuhr.

Die Frauen wurden beide leicht verletzt, lehnten eine medizinische Versorgung vor Ort jedoch ab.

Der Seat wurde an der Front und der Fiat an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Gesamtschaden wurde vorläufig auf ca. 6.500 Euro geschätzt. Beide PKW wurden abgeschleppt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Nienburg unter 05021/92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Andrea Kempin
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

  • 05.02.2026 – 08:33

    POL-NI: Versuchter Fahrraddiebstahl - Tatverdächtige flüchten

    Bückeburg (ots) - (Gav) Am Mittwoch, den 04.02.2026, gegen 18:00 Uhr, versuchten drei Jugendliche vor einer Sparkassenfiliale in der Bahnhofstraße in Bückeburg ein grünes Kinderfahrrad der Marke "Puky" zu entwenden. Das Fahrrad war mit einem Spiralschloss gesichert, jedoch nicht an einem festen Gegenstand angeschlossen. Nachdem ein Zeuge die Jugendlichen ansprach, ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 08:18

    POL-NI: Estorf - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

    Estorf (ots) - (KEM) Am Mittwoch, den 04.02.2026, gegen 23.30 Uhr wurde die Polizei Stolzenau zu einem Verkehrsunfall an der Mindener Landstraße in Estorf alarmiert. Polizeilichen Erkenntnissen ereignete sich der Verkehrsunfall wie folgt: Ein 45-jähriger Stolzenauer befuhr mit seinem Peugeot die Mindener Landstraße aus Estorf kommend in Richtung Landesbergen. Er kam ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 08:16

    POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

    Nienburg (ots) - (Gav) In der Zeit von Sonntag, den 01.02.2026, gegen 18:00 Uhr, bis Mittwoch, den 04.02.2026, gegen 12:30 Uhr, kam es auf einem Parkplatz am Amalie-Thomas-Platz in Nienburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß abgestellter Opel Corsa wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich des hinteren rechten Kotflügels beschädigt. Es entstanden eine Delle, Kratzspuren sowie schwarzer ...

    mehr
