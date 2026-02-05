Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Meinkingsburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Meinkingsburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen, den 30.01.2026 gegen 9.24 Uhr an der Kreuzung B6/Meinkingsburg ereignet hat.

Polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 28-jährige Frau mit ihrem Fiat die B6 von Hannover in Richtung Nienburg. An der Kreuzung Meinkingsburg beabsichtigte sie, nach links in Richtung Husum abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kollidierte sie mit einer 67-jährigen Frau aus der Gemeinde Balge, die mit ihrem Seat aus Nienburg geradeaus in Richtung Hannover fuhr.

Die Frauen wurden beide leicht verletzt, lehnten eine medizinische Versorgung vor Ort jedoch ab.

Der Seat wurde an der Front und der Fiat an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Gesamtschaden wurde vorläufig auf ca. 6.500 Euro geschätzt. Beide PKW wurden abgeschleppt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Nienburg unter 05021/92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell